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Бутусов: Масштабы и темпы Балаклейской наступательной операции впечатляют

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  • 11.09.2022, 10:41
  • 5,452
Бутусов: Масштабы и темпы Балаклейской наступательной операции впечатляют
Юрий Бутусов

Опубликована карта прорыва ВСУ российского фронта.

Масштабы и темпы наступления украинских войск во время Балаклейской наступательной операции впечатляют.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Балаклейская наступательная операция. Масштабы и темпы наступления украинских войск впечатляют. Для создания карты использованы российские источники и освобождения населенных пунктов, подтверждаемых нашими видео», - отметил он.

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