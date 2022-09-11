Украинские бойцы подорвали базы РФ в Каховке 10 11.09.2022, 10:45

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Боеприпасы оккупантов детонируют уже несколько часов.

На временно оккупированной территории Херсонщины у россиян снова горячо.

Около 5 часов утра в местных социальных сетях начали появляться сообщения о взрывах на военных базах РФ, сообщает 24 канал. Сначала сообщалось, что в оккупированной Каховке прилет на БК врага на промышленной зоне.

В сети опубликовали видео детонации боеприпасов врага, предположительно в Каховке.

На других видео в сети ясно видно, как детонируют боеприпасы, а также в небо вздымается серый столб дыма.

Около 8 утра появилось сообщение о том, что боеприпасы россиян продолжают детонировать. По предварительной информации из местных соцсетей, детонация произошла в Каховке в районе зданий Чумака и Каргилла в жилом массиве Светлово.

Местные телеграмм-каналы пишут, что поражены системы ПВО РФ, однако эта информация не проверена.

В то же время другие ресурсы сообщают о детонации БК армии РФ в Новой Каховке. Сообщается, что БК врага детонировал полтора часа.

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