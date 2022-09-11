«Скоро главным тренером станет слесарь-монтажник» 6 11.09.2022, 10:54

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Андрей Арямнов

Фото: tut.by

Олимпийский чемпион Андрей Арямнов пошутил о состоянии сборной Беларуси по тяжелой атлетике.

Олимпийский чемпион 2008 года Андрей Арямнов выиграл чемпионат Беларуси. По информации «Трибуны», в весовой категории свыше 109 кг тяжелоатлет опередил ближайшего преследователя на 20 кг.

— Уже и не вспомню, сколько раз я это делал! Но в этот раз было легче всего. Сейчас уровень сборной по тяжелой атлетике оставляет желать лучшего. Поздравляю всех членов национальной команды с отличным педагогическим составом. Я думаю, скоро главным тренером станет слесарь-монтажник, — написал Арямнов в Instagram-аккаунте.

Напомним, что весной этого года, по словам спортсмена, его заставили уволиться из сборной:

— Я устал. Меня постоянно хотят убрать. Постоянно хотят лишить честно заработанных средств. Постоянно учат, как надо поднимать штангу.

Олимпийский чемпион Пекина не нашел общего языка с гендиректором РЦОП «Стайки» Сергеем Хмельковым.

— По какой-то причине не понравился ему. Понятия не имею, кто дал Хмелькову столько власти. Раньше директор мне делал ремонт в комнате, чтобы комфортно себя чувствовал. А этот чиновник всех строит. Хмельков не умеет слушать и слышать, — говорил Андрей.

Также он критически отзывался о квалификации тренеров, в том числе национальной сборной по штанге.

С 22 июля по конец августа Арямнов проводил тренировки и обучающие семинары в Бразилии.

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