«Сверхсовременный» танк Т-90 и голова кабана: ВСУ показали новые трофеи из Харьковской области 6 11.09.2022, 11:05

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При бегстве российские военные бросили множество техники, которой гордились пропагандисты.

В Харьковской области украинские защитники «затрофеили» много военной техники, брошенной россиянами на позициях при отступлении или поврежденной в боях. Среди них – и сверхсовременные боевые машины.

Фотографиями отдельных экземпляров по передовой поделился Национальный информационный портал «Давление».

Речь идет о избитом танке Т-90М «Прорыв», который был украшен мертвой головой кабана.

Т-90М – модификация танка Т-90 «Владимир», современного российского основного боевого танка. Индекс Т-90 был присвоен машине по личному распоряжению президента Российской Федерации.

Работа над модификацией Т-90М была начата в 2004 году по теме ОКР «Прорыв», а первая экспортная версия этой модели танка была представлена публике 9 сентября 2011 года на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле.

Анализ открытых источников волонтерами групп ИнформНапалм и Bellingcat показал, что в 2014 году на Донбассе российские войска использовали танки предварительной модификации Т-90А.

В апреле 2022 года были опубликованы кадры, свидетельствующие о применении ВС РФ в боях против Украины модернизированной версии танков Т-90М «Прорыв» с комплектом «Накидка». Один из таких танков был уничтожен бойцами Харьковской территориальной обороны в мае под Старым Салтовом. Еще один Т-90М в июле подвели бойцы 93 ОМБр ВСУ.