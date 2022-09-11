Белорус подвез автостопщицу до Гродно – она похитила у него 10 тысяч евро 3 11.09.2022, 11:15

1,626

Мужчина ехал за рулем автомобиля из Бреста.

Белорус ехал за рулем автомобиля из Бреста в Гродно. По дороге он заметил незнакомую девушку, которая хотела продолжить дорогу автостопом. Водитель остановился и согласился подвезти попутчицу. Ему это обошлось очень дорого, пишет «Авто Гродно».

Выходя из машины, девушка забрала с собой барсетку водителя, которая лежала на заднем сиденье, а в вместе с ней – деньги и все документы. В итоге водитель недосчитался 10 тысяч евро и 140 долларов.

Обнаружил пропажу мужчина на территории Щучинского района, когда направлялся из Гродно в Минск дальше по своим делам.

Обманутый водитель забил тревогу и обратился за помощью в правоохранительные органы. Чуть больше суток понадобилось людям в погонах, чтобы найти злоумышленницу. Ею оказалась ранее судимая жительница г.п. Берестовица. К тому же – обязанное лицо. Проблемы с законом у женщины уже были. Она имеет судимость по статье «кража».

За чужой счет женщина успела хорошо отдохнуть и купить новенький телефон.

– На момент задержания при себе у подозреваемой были обнаружены 540 евро и 2 тысячи белорусских рублей. Еще 3,5 тысячи евро хранились дома. Похищенные деньги обнаружены и изъяты. Остальные деньги женщина потратила на покупки и алкоголь. Часть украденного раздала подругам. Горе-попутчица также показала, где выбросила кошелек с документами. К счастью водителя, его нашли, – прокомментировал старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска КМ Щучинского РОВД майор Иван Романовский.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 3 УК РБ. Скорее всего она окажется в местах лишения свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».