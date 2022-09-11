Самоубийство Путина 9 Тарас Чорновил, «Главред»

11.09.2022, 11:28

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Тарас Чорновил

Это все очень напоминает Советский Союз с Афганистаном.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля, ничего не потеряла, а только приобрела, убежден Путин. Но на самом деле потери Российской Федерации – колоссальные. Но главное – война еще продолжается, а, значит, Россия продолжает терять.

Основное, что рискует потерять Россия из-за развязанной ею войны – само свое существование как целостного и единого государства. Впрочем, для нескольких поколений целого человечества это будет величайшим достижением и счастьем.

Путин, как одержимый, давит и давит, не может отступить. У него просто не работает задняя передача. Оно прет, оно вбрасывает в эту войну все ресурсы. Более того, некоторые действия Путина столь самоубийственны для Рашеландии, что их невозможно ни понять, ни логически объяснить.

Путин видит, что его войска не могут продвинуться в Украине дальше, но все равно пытается терроризировать весь мир. Именно он расширил эту войну на весь мир, только экономическими методами.

В частности, он пытается давить российскими газом и нефтью Европу и другие государства. В ответ на это ему объясняют, что, да, будет трудно, но это будет преодолено. Вот и еврокомиссар несколько дней назад сказал, что Европа эту зиму может пережить при нулевых поставках российского газа. Но Путин и дальше не уступает и угрожает всем показать «кузькину мать». А закончится это тем, что основной для Москвы источник прибылей – экспорт нефти и газа – в следующем году может не дать россиянам вообще ничего. То есть экономическую мощь, которая давала возможность удерживать российское государство, Путин разрушает прямо на глазах.

Кроме того, для России теперь перекрыта возможность применять новые технологии, и эта возможность вряд ли хоть каким-то образом откроется. А это значит, что РФ потеряла возможность укреплять, восстанавливать свою армию или хотя бы в каком-то виде ее сохранить, чтобы быть в состоянии хоть как-то кому-то ею угрожать. Все это невозможно, потому что, во-первых, Россия под санкциями, а, во-вторых, сказывается технологическая отсталость самой РФ.

А Путин упорно бросает в войну все, что только может отыскать в государстве. Вот, например, сейчас он откопал какие-то новые танки, которых раньше не было в номенклатуре. Оказалось, что Россия бросила на фронт танки для танкового биатлона! И сейчас наши жгут эти танки.

Таким образом, Россия сейчас извлекает все, что только возможно, что было ее гордостью и наработками – все вбрасывается в войну. Но в войне с Украиной и противостоянии с Западом Путин и Россия уже проигрывают, они не могут выиграть ни на одном направлении. Но продолжают упорно выбрасывать все…

Следовательно, идет процесс полной потери целостности и внутреннего единства Российской Федерации. А также – России как мирового игрока в какой-либо сфере.

В сфере международной политики Путин сумел достичь того, что стал нерукоподаваемым почти для всех стран. Даже те страны, которые еще общаются с российской верхушкой, уже пытаются от Путина дистанцироваться. Его уже все откровенно унижают, как, например, президент Казахстана. Но Путин утирается, терпит и прет дальше в том же направлении, бьет в те же точки.

После 24 февраля Путин утратил экономическую мощь России, уважение, субъектность российского государства. И сейчас теряет главное – целостность и суверенитет этой страны-помойки.

Для нас желательно, чтобы это произошло как можно скорее, потому что пока это не произойдет, у нас будет продолжаться война, будут гибнуть люди и будут продолжаться разрушения.

Поскольку Путин не собирается отступать, война продлится до распада российского государства, до мятежа в нем. Но вполне возможно, что этот распад не произойдет мгновенно, а растянется на годы. Как бы там ни было, но Путин теряет сам факт существования России в ее нынешнем виде.

Это все очень напоминает Советский Союз с Афганистаном. Тогда Брежнев ввел войска в Афганистан, надеясь, что это будет легкая прогулка, поэтому заодно они прихватят и Украину, которая якобы была их. Параллельно с этим началось традиционное перетягивание каната в экономике и нефтегазовой сфере с Западом, а также попытки конкурировать с Западом в оружии. Абсолютно четкая аналогия…

Единственное, что пугает – мы знаем, что произошло с Афганистаном – он стал плацдармом, на котором Запад разрушил Советский Союз. Но тогда Западу не хватило ума довести его до полного распада, он и начал подкармливать россиян «ножками Буша», поддерживать население РФ. А с самим Афганистаном произошла большая беда.

С Украиной этого не будет, потому что другие времена, и наше место Европе другое.

Поэтому, на мой взгляд, сейчас все идет по афганскому сценарию – все движется к тому, что исчезнет с карты мира эта огромная держава – Российская Федерация, которая представляет угрозу всему миру.

Тарас Чорновил, «Главред»

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