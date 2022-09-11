«Первая хурма — 10 рублей за кило» 3 11.09.2022, 11:33

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Что почем продают сейчас на Комаровском рынке в Минске.

На Комаровском рынке еще есть большой выбор спелых ягод и фруктов. Также покупателей в Минске «радует разнообразие овощей, да и цены очень приятные», пишет агентство «Минск-Новости».

Цены на картофель и морковь в основном начинаются от 2 рублей. Помидоры в среднем стоят 2−2,5 рубля за 1 кг, но можно найти и дешевле. Огурцы — от 1,5 до 3,8 рублей. Пучок зелени обойдется в 1,5 рубля. Кило кукурузы — 1,5−2,5 рубля.

Кочан капусты продают за 1,6 рубля, свеклу — за 3 рубля. Баклажаны в среднем стоят 2 рубля за килограмм, сладкий перец — 3−5 рублей.

Цены на яблоки стартуют от 1,2 рублей за 1 кг, груши в среднем потянут на 2−4 рубля. За кило брестской клубники просят 6 рублей. Клюква — от 5,5 рублей, ежевика — 8−12 р., черника — 14. Килограмм облепихи стоит 15 рублей, стакан — 7.

Ананасы — от 1,5 рублей за кило. Узбекская дыня — в среднем 3 рубля. Виноград кишмиш — 4,5. Нектарины и абрикосы обойдутся в 4,5 рубля за 1 кг, персики — 5 рублей. Сливы стоят почти 11 рублей. Цены на лимон — от 5−6. Также недавно появилась хурма королек — 10 рублей за кило.

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