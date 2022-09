Медики назвали явные признаки высокого уровня сахара в крови 3 11.09.2022, 11:48

9,412

Этот показатель имеет жизненно важное значение.

Сахар в крови может быть чем-то, о чем мы думаем в абстрактном смысле — как о наборе чисел, определяемых на ежегодном медицинском осмотре. Но количество сахара в нашей крови имеет жизненно важное значение для того, как организм использует энергию, наряду с другими важными функциями, и если ваш уровень не соответствует норме, могут развиться тонкие, но серьезные симптомы. Физические признаки того, что уровень сахара в крови слишком высок назвали врачи. Об этом пишет Eat This, Not That!.

Увеличение позывов к мочеиспусканию

Одним из наиболее распространенных признаков высокого уровня сахара в крови является мочеиспускание чаще, чем обычно. Это происходит потому, что когда сахар накапливается в кровотоке, организм пытается вывести его через мочу. Этот процесс может иметь несколько других физических эффектов.

Чувство жажды

Повышенное мочеиспускание может вызвать обезвоживание двумя способами: более частое мочеиспускание лишает организм жидкости, а когда сахар в крови покидает тело, он фактически вымывает жидкость из других тканей. Это может привести к усилению жажды. Если вы чувствуете необходимость пить больше воды, чем обычно, но обнаруживаете, что ваша жажда не утолена, рекомендуется обратиться к врачу.

Постоянное чувство голода

Люди с высоким уровнем сахара в крови могут чаще чувствовать голод. Это связано с тем, что высокий уровень сахара в крови фактически не позволяет вашему телу использовать сахар (глюкозу) в качестве топлива, поэтому организму требуется больше пищи, чтобы компенсировать это. Даже если вы едите больше, вы можете обнаружить, что теряете вес, поскольку высокий уровень сахара в крови может привести к тому, что организм начнет сжигать свои запасы жира для получения энергии.

Растущая усталость

Уровень сахара в крови часто становится хронически повышенным, потому что организм стал устойчивым к инсулину, гормону, который помогает клеткам использовать сахар для получения энергии. Не имея этого источника энергии, человек с высоким уровнем сахара в крови может часто чувствовать усталость.

Покалывание или онемение кожи

Хронически высокий уровень сахара в крови может повредить нервы по всему телу, что называется диабетической невропатией. Наиболее распространенной формой является периферическая невропатия, которая поражает ступни, голени, кисти и руки. Вы можете почувствовать покалывание, жжение, онемение, снижение чувствительности к боли или температуре, острые боли или судороги в пораженных участках.

Размытое зрение или частые головные боли

Высокий уровень сахара в крови может вызвать отек и искажение хрусталика глаза, что приводит к нечеткому или двоению в глазах. Диабет может вызвать протечку кровеносных сосудов в сетчатке или аномальный рост новых кровеносных сосудов, что приводит к проблемам со зрением и состоянию, называемому диабетической ретинопатией. Это основная причина слепоты у взрослых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».