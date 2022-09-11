Прорыв линии обороны РФ: ВСУ продвинулись на 70 км 6 11.09.2022, 11:55

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Фото: Getty Images

Стремительное украинское наступление разрушает российскую «ось» на северном Донбассе.

ВСУ в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что украинские силы могут полностью освободить Изюм уже за 48 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные (Института изучения войны (ISW).

«Украинские войска прорвали российские линии на глубину до 70 километров в некоторых местах и захватили свыше 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября - это больше территории, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля», - говорится в сообщении.

По данным международных аналитиков, украинское контрнаступление в Харьковской области разгромило российские войска и разрушает ось российского направления на северный Донбасс.

Указано, что российские войска не проводят контролируемый вывод войск и поспешно бегут с юго-восточной Харьковской области, чтобы избежать окружения вокруг Изюма.

«Ранее российские войска ослабляли Северную ось Донбасса, передислоцируя подразделения из этого района на юг Украины, затрудняя усилия по замедлению украинского наступления или, как минимум, развертыванию прикрытия для отступления», - обращают внимание аналитики.

Впрочем теперь украинские успехи, как отмечают ISW, не ограничиваются только районом Изюма.

Предполагается, что украинские войска освободили Великий Бурлук 10 сентября, что позволит разместить силы Украины в пределах 15 километрах от международной границы.

«Украинские войска, скорее всего, освободят сам город Изюм в ближайшие 48 часов, если они этого еще не сделали. Освобождение Изюма станет самым значительным украинским военным достижением с момента победы в битве за Киев в марте. Это устранило бы российское наступление на северо-западе Донецкой области вдоль автомагистрали E40, которую российские военные пытались использовать для обгона украинских позиций вдоль линии Славянск - Краматорск», - объясняют в ISW.

Аналитики добавляют, что успешное окружение россиян, которые бегут из Изюма, приведет к уничтожению или захвату значительных сил оккупантов и усугубит проблемы армии РФ и морального духа.

Между тем ISW обращают внимание и на проблемы россиян в «эвакуации», указывая на то, что украинские силы по крайней мере частично закрывают котел в некоторых районах.

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