Любопытная сцена: в Минске продавец надкусывает пирожные перед продажей 10 11.09.2022, 12:11

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А как же санитарные нормы?

По соцсетям разлетелось видео, на котором продавец устроила дегустацию пирожных перед тем, как выложить их на прилавок. На запись попал островок галереи десертов Bongenie — эта сеть магазинов представлена в разных торговых центрах Минска, сообщает onliner.by.

Телеграм-канал «Мерзкий Кокобай» публикует видео с подписью: «Нужно кормить своих сотрудников. Иначе будет вот так».

На записи можно заметить, как продавец слегка надкусывает маленькие французские пирожные макарон, а потом кладет их обратно в коробку. Далее девушка решает попробовать ягоды, которыми украшен торт. Будет ли этот десерт впоследствии продан, по видео сказать сложно.

Возможно, это всего лишь рутинный процесс дегустации? С таким вопросом мы позвонили в магазин.

— Это не в порядке вещей, продавец уже уволен. Мы сейчас разбираемся в ситуации и позже дадим развернутый комментарий, — ответили в магазине.

В инстаграме пользователи обсуждают, нормальное ли это поведение для работников торговли.

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