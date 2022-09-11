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Зеленский: Украинская армия освободила Чкаловское в Харьковской области

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  • 11.09.2022, 12:18
  • 2,978
Зеленский: Украинская армия освободила Чкаловское в Харьковской области

Бойцы 14-й бригады ВСУ подняли государственный флаг над административным зданием.

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого установила украинский флаг в Чкаловском.

Об этом сообщается «Фейсбуке» президента Украины Владимира Зеленского.

«Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет везде. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села», - пишет президент Украины.

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