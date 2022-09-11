Зеленский: Украинская армия освободила Чкаловское в Харьковской области

Зеленский: Украинская армия освободила Чкаловское в Харьковской области2
- 11.09.2022, 12:18
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Бойцы 14-й бригады ВСУ подняли государственный флаг над административным зданием.
ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого установила украинский флаг в Чкаловском.
Об этом сообщается «Фейсбуке» президента Украины Владимира Зеленского.
«Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет везде. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села», - пишет президент Украины.