Движемся по трем направлениям: Залужный впервые рассказал о наступлении в Харьковской области 7 11.09.2022, 12:32

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Валерий Залужный

С начала операции ВСУ освободили уже 3000 км² территории Украины.

С начала сентября Вооруженные силы Украины деоккупировали более 3000 км² территории страны. Об этом 11 сентября в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Вооруженные силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 км² возвращено под контроль Украины. На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км», – подчеркнул Залужный.

По его словам, ВСУ освободили, в частности, села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

«Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали «Москва», «Омск» и «Питер», позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Для меня честь бороться бок о бок с вами. Вечная память павшим в боях за Украину!» – отметил главнокомандующий ВСУ.

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