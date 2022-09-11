Как белорусам правильно хранить картофель зимой и какие сорта выбрать 11.09.2022, 12:51

Мнение специалиста из Академии наук.

О новых сортах картофеля (в том числе диетических) и правилах хранения его зимой рассказали в Научно-практическом центре НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, пишет газета «Звязда».

С приходом осени селекционеры тоже копают картофель — но, в отличие от дачников, не на драники и пюре, а с научными целями.

— Сегодня на заключительном этапе испытаний у меня — 44 гибрида картофеля, — рассказывает главный научный сотрудник отдела селекции картофеля НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству, доктор сельскохозяйственных наук Георгий Пискун. — Полученным клубням будет дана полная оценка по 58 признакам. И значительную часть гибридов неизбежно отбракуем.

Процесс испытания гибрида — от скрещивания до передачи в Госкомиссию — занимает 9 лет. И если на начальном этапе высаживается около 100 тысяч образцов, то в конце селекционного процесса лишь несколько из этого количества сможет претендовать на право называться новым сортом. Далее — три года оценки результата усилий селекционеров Государственной инспекцией по испытанию и охране сортов растений. И только потом (если решение Госкомиссии будет положительным) сорт попадет в Государственный реестр — единый банк данных о сортах сельскохозяйственных растений, прошедших все испытания и допущенных для производства, реализации и использования их семян на территории Республики Беларусь. Так выглядит селекционный процесс.

Чего хочет потребитель

Направлений, по которым ведется сегодня селекция картофеля в Беларуси, несколько. В этих же направлениях ведется современная селекция картофеля и в других странах.

— Один из них — создание новых сортов для производства крахмала, — отмечает Георгий Иванович. — Очевидно, здесь основные признаки, по которым ведется селекция, — содержание крахмала в клубнях и урожайность. А форма клубней и их размер не настолько важны.

Второе направление селекции — создание сортов для переработки на картофелепродукты, поясняет собеседник. Он говорит, что в США, например, на чипсы, картофель фри, очищенный картофель в вакуумной упаковке (полуфабрикат для занятых хозяек) отправляется более 60% всего урожая картофеля. У нас эта доля гораздо меньше, но и в Беларуси потребность в таких продуктах высока.

— И здесь для каждого продукта — свои требования к сортам картофеля, — объясняет специалист. — Например, для чипсов размер клубня должен быть не больше 6 см в диаметре. Клубни должны быть круглыми — так чипсы получатся привычной и удобной для потребителя формы. Для производства картофеля фри нужны длинные клубни одинакового размера — около 9 см в длину.

Но для всех сортов, используемых промышленностью в производстве картофелепродуктов, основное требование — низкое содержание редуцированных сахаров: не более 0,2 %. В противном случае, говорит специалист, картофелепродукты приобретут некрасивый темный цвет и будут подгорать.

Третье направление селекции — использование картофеля непосредственно в кулинарных целях. Здесь востребованы, с одной стороны, ранние сорта (те, которые «с грядки — на стол, варить в кожуре и посыпать укропчиком»), и с другой — сорта для длительного хранения. В основном среднеспелые и среднепоздние сорта: ранние при длительном хранении теряют вкусовые качества, поздние — не вызревают (им не хватает у нас тепла на весь период вегетации).

И, наконец, еще одно современное направление селекции картофеля — сорта для здорового питания.

— Это в первую очередь повышенное содержание биологически ценных веществ: белка, витамина С и антиоксидантов, — отмечает собеседник.

Правда, «донести до рта» витамин С, содержащийся в картофеле, достаточно сложно, так как около половины его при термической обработке утрачивается.

— Оптимальный способ сохранить витамин С в картофеле — варить ее «в мундирах» или запекать в кожуре, — советует Георгий Иванович.

А вот антиоксиданты в значительном количестве (от 60 до 90 %) картофель сохраняет и после варки или жарки. Антиоксидантами чрезвычайно богаты сорта с фиолетовой и красной мякотью. Сорт с фиолетовой мякотью «Сапфир» сегодня находится на государственном сортоиспытании. Создан и гибрид с ярко-красной мякотью — его планируют передать в госкомиссию в скором времени.

Что касается содержания крахмала, согласно современным нормам, для столовых сортов оптимальны 15 %, а в сортах для диетического питания этого вещества допустимо не более 10 %.

Вскоре огородники смогут оценить несколько новых сортов отечественной селекции, рассказали в НПЦ картофелеводства.

— Завершается испытание сорта «Водар» — решение по нему Государственная комиссия будет принимать уже в этом году. Второй год испытываются сорта «Десятка», «Боярский» и фиолетовый сорт «Сапфир» (его особенно ждут дачники). В этом году переданы на сортоиспытание и два ранних сорта — «Апрель» с розовыми клубнями и сорт с белой мякотью «Умка».

Копаем и храним «по науке»

В приготовлении простых и привычных блюд из картофеля, на самом деле, много, казалось бы, незначительных, но очень важных нюансов. И прежде всего, роль играет правильный выбор сорта картофеля для каждого блюда. На супы и салаты из уже районированных сортов отлично подойдет тот же «Клад» и новый ранний сорт «Первоцвет», говорит Георгий Иванович. А «Вектор» и «Гарантия» идеальны, чтобы их жарить.

— Для зимнего хранения оптимальные среднеспелые и среднепозние сорта — например, те же «Вектор», «Рогнеда». Правда, важно понимать, что именно эти сорта совершенно не подходят для хранения при повышенной температуре. Им нужно обеспечить температурный режим в 2—3 градуса, и не выше. Иначе они прорастают, и в этом их недостаток.

Из новых сортов хорошей лежкостью и вкусовыми качествами характеризуются ранний сорт «Первоцвет», среднеспелые «Лель» и «Гарантия», среднепоздний «Рубин».

Лучше хранится правильно выкопанный картофель, отмечает собеседник. Ботву следует скосить в момент естественного увядания, и недели две после этого подождать, чтобы у картофеля в земле окрепла кожура. Выкопав, картофель не стоит отправлять на хранение сразу — правильно будет поместить его в затемненное место недели на две (температура — около 15 градусов). За это время обнаружатся болезни клубней, и подгнившие единицы можно будет удалить. Перебрав, картофель закладывают в погреб на хранение.

Горожанину разумно держать запас картофеля на зиму, например, в гараже, если он у вас есть и в нем есть погреб. А вот в квартире хранить картофель практически нереально, говорит специалист. Ни на балконе, ни на лестничной клетке, ни тем более на кухне не получится обеспечить нужный температурный режим.

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