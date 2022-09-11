После наступления ВСУ пропагандистка Симоньян призвала россиян учить украинский 1 11.09.2022, 13:07

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Маргарита Симоньян

В Кремле сменили «методички».

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян резко сменила риторику после стремительного наступления ВСУ в Харьковской области.

Пропагандистка решила сделать вид, что ничего об уничтожении Украины раньше не говорила и заявила о пользе изучения россиянами украинского языка.

Этому российская пропагандистка посвятила целое сообщение в твиттере, передает «24 канал».

«Когда все вместе, когда день победы, когда парад. Когда и русский, и украинский учат. Когда и в кокошниках, и песни поют чудесные и на том, и на других языках», – написала она.

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