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После наступления ВСУ пропагандистка Симоньян призвала россиян учить украинский

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  • 11.09.2022, 13:07
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После наступления ВСУ пропагандистка Симоньян призвала россиян учить украинский
Маргарита Симоньян

В Кремле сменили «методички».

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян резко сменила риторику после стремительного наступления ВСУ в Харьковской области.

Пропагандистка решила сделать вид, что ничего об уничтожении Украины раньше не говорила и заявила о пользе изучения россиянами украинского языка.

Этому российская пропагандистка посвятила целое сообщение в твиттере, передает «24 канал».

«Когда все вместе, когда день победы, когда парад. Когда и русский, и украинский учат. Когда и в кокошниках, и песни поют чудесные и на том, и на других языках», – написала она.

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