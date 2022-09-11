«Разница в 200 рублей — лихо!» 9 11.09.2022, 13:15

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Журналисты сравнили цены на моторное масло у частных продавцов и в крупных магазинах Беларуси.

Более полугода рынок автозапчастей и комплектующих штормит. В турбулентности находится также сегмент моторных масел, пишет av.by.

Весной журналисты уже проверяли, как обстоит ситуация с ценами на техническую жидкость. Сегодня они вновь изучили ассортимент, правда, на этот раз внимание обратили на товар, который реализуют частные лица. Получится сэкономить, покупая с рук?

Для материала выбрали масла пяти популярных брендов: Castrol, Motul, Shell, Total и Mobil. Сейчас такой продукт продают рядовые белорусы в нашей базе объявлений. Узнаем, как техжидкость попала в страну и чем продавцы готовы подтвердить подлинность её происхождения.

Castrol Edge 5W-30 M: разница в 200 рублей — лихо!

Первым мы наткнулись на объявление о продаже моторного масла Castrol Edge с вязкостью 5W-30. Допуски — MB 229.52 и BMW LL-04. За четырёхлитровую канистру просят 150 белорусских рублей, указывая в описании, что техническая жидкость изготовлена в Германии.

— Масло оригинальное, немецкого производства — не дешёвая подделка, которые встречаются в Беларуси. Покупал в Польше — я иногда привожу по необходимости, — отвечает продавец по телефону.

— А есть ли какой-то польский чек или подтверждение, что оно оригинальное? — интересуемся в ответ.

— Даже не знаю, какие вам нужны подтверждения. Масло хорошее, не подделка. Ввозили самостоятельно, — кратко парирует мужчина. — Цена тоже адекватная по сравнению с обычными магазинами. Доставить могу по Минску, почтовые отправления не рассматриваю.

Как оказалось, найти продукт бренда Castrol с аналогичными допусками — непростая задача, оттого для примера мы взяли сопоставимую по цене техжидкость. У крупного онлайн-гипермаркета цена за канистру объёмом четыре литра составляет 350,21 BYN. Лихо!

Mobil 1 ESP 5W-30: «В Европе не подделывают моторное масло, только в РФ этим грешат»

Далее наш взор упал на масло компании Mobil. У данной «синтетики» существенно больший допуск: под него подпадают автомобили BMW (LL-04), Mercedes-Benz (229.31, 229.51), Volkswagen (504 00/507 00), Porsche (C30), а также Peugeot и Citroen (B71-2290, B71-2297). Ценник у четырёхлитровой канистры — 185 рублей.

— Естественно, указана стоимость одной ёмкости, а в наличии у меня их две. Я себе брал данное масло, но использовал только половину. Вторую часть сейчас продаю, — рассказывает мужчина. — Для собственных нужд две канистры без проблем можно привезти в Беларусь из-за границы.

На наши сомнения об оригинальности технической жидкости продавец реагирует спокойно.

— Товар, который делается для рынка СНГ, имеет этикетку на русском языке. На моих канистрах наклейки иностранные. Плюс ко всему в Европе и той же Польше моторное масло попросту не подделывают — этим грешат только в РФ. Я сам много лет был в продаже масел, поэтому уверен, что в таре не контрафакт. Наверное, вы знаете, что Mobil ушёл из Беларуси и России. Раньше можно было по QR-коду провести проверку подлинности конкретной канистры. Сейчас для наших стран этот сайт заблокирован, поэтому вы даже заведомо оригинальный продукт таким образом не проверите: система недоступна.

Относительно способов доставки мужчина уточнил, что в отдельных областных городах бывает проездом. Для покупателей из других мест возможна отправка по почте только на условиях предоплаты.

А что нам предложат крупные онлайн-гипермаркеты? Идентичная канистра моторного масла — 220 белорусских рублей (4 л).

Shell Helix Ultra 5W-40: «Сдуру хапанул три банки по пять литров, а мне столько не нужно»

Ещё одна «синтетика» с широким спектром допуска: от автомобилей Fiat (9.55535-Z2) и Renault (RN 0710) до Porsche и Ferrari. Пять литров моторного масла продают за 150 рублей.

— Да, покупал в Германии для своего Geely. Как только сделал нулевое ТО, мне сказали, мол, поезди-ка ты лучше двадцать тысяч, а потом меняй себе без проблем. Я ведь сдуру хапанул три банки моторного масла! Сейчас мне его нет смысла хранить, поэтому решил продать: кому-то будет нужнее. Тем более мне его не надо столько — целых три канистры по пять литров, — усмехается собеседник.

— А через границу нормально пропустили с таким объёмом? — любопытствуем мы.

— Для личных нужд можно провезти десять литров масла. Не знаю, правда ли это, я ведь не за один раз всё притащил. Мне сказали, что до десяти литров, а я и не нарывался.

Как отмечает мужчина, в Германии он сам заказывал масло в интернет-магазине. Товарные чеки не сохранял, поскольку рассчитывал использовать техжидкость по назначению.

— Насчёт оригинальности ничего не могу сказать: тут хотите верьте, хотите нет. Самое смешное, что у меня три канистры, но у одной этикетка на немецком языке, две другие — на испанском. Не знаю, почему так привезли, хотя заказывал из одного магазина, — делится необычным случаем продавец.

Пять литров аналогичного моторного масла у дистрибьютора обойдутся в 200 рублей.

Total Ineo ECS 5W-30: «Покупал в Литве — даже чек сохранил»

Пятилитровую канистру синтетического масла Total с вязкостью 5W-30 предлагают купить за 150 рублей. Его с большой охотой примут двигатели французских авто, коих в нашей стране немало.

— Масло привозили на продажу — так же, как возят стиральные порошки и кофе. Одну-две банки можно! — с нескрываемым задором произносит мужчина. — Когда перемещаешь три единицы, на границе не придираются. Сам продукт покупали в Литве. Чек тоже сохранился: в магазине же приобрели. А про какое конкретно вы спрашиваете? Просто мы несколько видов доставили.

— Total Ineo ECS с вязкостью 5W-30.

— Да, его отдадим за 140 рублей, — сообщают нам. — По Беларуси сможем почтой отправить — не проблема. Я себе даже скачал приложение Total, которое пробивает оригинальность по QR-коду. Канистры в Беларуси больше не проверяются, так как официально не поставляют нам это масло.

Обрадованные такой заботой и честностью продавца, отправляемся в крупный онлайн-гипермаркет. Узнаем, за сколько нам предложат аналогичную ёмкость технической жидкости Total. Без сюрпризов: дороже на 40 рублей.

Motul 8100 X-cess 5W-40: «Масло привозили под заказ, а его не забрали»

Пятилитровую канистру «синтетики» от Motul в частных объявлениях можно найти с ценой в 120 белорусских рублей. Техническая жидкость имеет вязкость 5W-40, а также широкий перечень допусков. Проще говоря, почти универсальный вариант.

— Мы это масло доставляли под заказ, но его не забрали, поэтому выложили в продажу. Везли пятилитровую канистру самостоятельно из Польши, — рассказывает по телефону девушка. — По поводу чеков не знаю — нужно у мужа уточнить, сохранились ли, а он сейчас в рейсе. Думаю, это как-то можно проверить.

На идентичную ёмкость с Motul 8100 X-cess объёмом пять литров в Беларуси придётся потратить 195 рублей.

Неужели в Польше настолько дешевле?

Большинство продавцов называло Польшу страной приобретения моторного масла именитых брендов. А какие там расценки для технической жидкости? Не зря же, видимо, белорусы то и дело прихватывают оттуда канистру-другую про запас.

Разбежка оказалась существенной. Самая дорогая техжидкость из нашей подборки (Castrol Edge 5W-30 M) в четырёхлитровой таре стоит от 150 до 180 злотых или от 82 до 98 рублей по курсу Нацбанка. Пожалуй, обойдёмся без комментариев.

Белорусы, регулярно отправляющиеся в Евросоюз, знакомы также с понятием VAT (ВАТ). По сути, это возврат полной суммы НДС товара, купленного в Шенгенской зоне, а возможен он лишь для иностранных (относительно ЕС) граждан.

VAT закладывается в стоимость любого продукта и составляет 23% (для отдельных категорий. — Прим. авт.). Приобретая товар минимум на 200 злотых, иностранец может получить возврат ВАТ, когда повторно придёт в магазин за покупкой.

Как вычислить контрафакт?

Хотя мысль купить моторное масло по привлекательной цене очень заманчива, не стоит забывать о мерах предосторожности, ведь даже в крупных магазинах можно нарваться на подделку. Рассказываем, как этого избежать.

Моторное масло — это подакцизный товар. На размещённой на крышке канистры наклейке указывают данные о поставщике или дистрибьюторе. Раньше для расшифровки буквенно-цифрового кода со старого акциза использовался электронный банк данных бланков документов. На прилавках отдельных точек устаревшая продукция вполне могла задержаться. Ныне акцизы изменили форму, и сейчас корректнее их называть контрольными знаками. Проверить данные с «наклейки» можно с помощью QR-кода, а также в Государственной информационной системе маркировки товаров. В цепочке должен быть указан официальный поставщик технической жидкости. В ином случае возникают сомнения в природе происхождения данной канистры. Перечень дистрибьюторов обычно отображается на сайте конкретного бренда.

Конечно, подобные действия помогут удостовериться в подлинности моторного масла, реализуемого юридическими лицами. Данные меры никак не касаются техжидкости, купленной с рук, если она приобреталась не на территории Беларуси. На рынке этого продукта изредка всплывает контрафакт, поэтому бдительность терять не стоит. А учитывая непростую ситуацию в сфере автозапчастей и комплектующих — и подавно.

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