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Напуганные российские солдаты «укрепляют» свои позиции гробами

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  • 11.09.2022, 13:28
  • 10,226
Напуганные российские солдаты «укрепляют» свои позиции гробами

Появилось видео странного ноу-хау оккупантов в Харьковской области.

В Харьковской области российские оккупанты придумали ноу-хау для укрепления позиций. В качестве деревянного перекрытия блиндажей они использовали гробы.

Такую новинку «инженерной мысли» обнаружили украинские военные, когда выбили оккупантов с их позиций и пришли на зачистку местности. Были ли в гробах российские солдаты – пока неизвестно, пишет obozrevatel.com.

«Смотрите: ящики БК и гробы. Вот так они укрепляются – гробами. Удивительно, но это факт», – комментирует на видео украинский военный.

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