В Крыму самоликвидировался российский истребитель Су-34 10 11.09.2022, 13:38

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Самолет упал на границе Разнодельненского и Красноперекопского района.

В Крыму упал российский военный самолет. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал «База».

По данным канала, российская «птичка» упала на границе Разнодельненского и Красноперекопского района около 6 часов утра. Самолет якобы «приземлился» в поле. Вероятно, это мог быть истребитель Су-34.

«Летчики успели катапультироваться, позже их забрали военные. О причинах падения пока неизвестно», - говорится в сообщении.

Оккупанты пока не комментируют самоликвидацию своего истребителя.

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