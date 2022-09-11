В Крыму самоликвидировался российский истребитель Су-34

В Крыму самоликвидировался российский истребитель Су-3410
- 11.09.2022, 13:38
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Самолет упал на границе Разнодельненского и Красноперекопского района.
В Крыму упал российский военный самолет. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться.
Об этом сообщает российский Телеграм-канал «База».
По данным канала, российская «птичка» упала на границе Разнодельненского и Красноперекопского района около 6 часов утра. Самолет якобы «приземлился» в поле. Вероятно, это мог быть истребитель Су-34.
«Летчики успели катапультироваться, позже их забрали военные. О причинах падения пока неизвестно», - говорится в сообщении.
Оккупанты пока не комментируют самоликвидацию своего истребителя.