Ученые: С началом отцовства у мужчин уменьшается мозг 9 11.09.2022, 13:43

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Происходит сокращение структур зрительной коры.

Появление первого ребенка глубоко меняет организм матери, включая структуры и активность ее мозга. Однако и отец испытывает перемены, связанные с началом совершенно нового этапа жизни. С рождением первенца мужской мозг тоже перестраивается, хотя и не так значительно. Некоторые области коры больших полушарий сокращаются, что может способствовать принятию ребенка и активной заботы о нем. К такому выводу пришли ученые из Испании и США, статья которых опубликована в журнале Cerebral Cortex.

Ранее уже было показано, что аналогичные перемены происходят у матерей после рождения первого малыша. Они усиливают позитивную реакцию на ребенка и привязанность к нему. Чтобы проверить, что при этом происходит с их партнерами, Магдалена Мартинес-Гарсиа (Magdalena Martínez-García) и ее коллеги отслеживали структуры мозга у молодых мужчин, впервые становящихся отцами.

Сорок добровольцев – жителей Испании и США – проходили МРТ-обследования либо до начала беременности их партнерш, либо уже во время беременности, а также спустя несколько месяцев после рождения ребенка. Параллельно ученые отслеживали контрольную группу из 17-ти мужчин, не менявших за этот срок свой родительский статус.

Работа показала, что в отличие от матерей, у молодых отцов не происходит заметных изменений в структурах лимбической системы, которая регулирует работу системы внутреннего вознаграждения мозга и мотивацию. Однако перестройки происходит в более «высших» областях, в коре больших полушарий. Эти перемены затрагивают зрительную кору и участки, связанные с сетью пассивного режима работы мозга (СПРРМ).

Авторы замечают, что ранее уже было показано, что в задачах на зрительную память отцы демонстрируют лучшие результаты, чем бездетные мужчины. Возможно, это связано с пластичными изменениями зрительных центров, которые помогают легче распознавать своего младенца и реагировать на него. А сокращение СПРРМ может способствовать усилению социальных навыков; ведь эти нейроны активируются, когда человек не решает срочных задач и расфокусированно погружен в себя.

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