Конец резидента 9 Аnti-colorados

11.09.2022, 13:49

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Миф о «разведчике» Путине развеян.

Прячась в жиденькой толпе местных питерских «диссидентов», весь протест которых против советской власти заключался в некоторых сомнениях о научности марксизма-ленинизма (потому что уже пять дней как в городе опять аварийно отключили отопление), маленький невзрачный человечек из так называемой «пятки» местного управления КГБ страдал. Страдал этот некрасивый старший лейтенант оттого, что отчаянно хотел быть мощным и мужественным разведчиком-нелегалом, как штандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц и владеть тайнами всего мира, а приходилось в дырявом пальтишке старательно записывать тупым огрызком карандаша в казенный блокнотик пустые разговорчики среди спившихся представителей «вшивой интеллигенции», лениво ругавших власть возле районной пивнушки.

Даже заветная красная корочка «КГБ СССР», покоящаяся во внутреннем кармане дрянного отечественного пальто, ситуацию не спасала. Более удачливые коллеги из органов презрительно посмеивались над закомплексованным и невзрачным сотрудником «антисоветского» отдела, чьи надутые губы напоминали обиженного сопливого шпаненка из местной гопоты. Его никто не уважал, не ценил, не любил, а сотрудники за глаза присвоили издевательскую кличку «Моль» из-за общей блеклости и бесцветности данного персонажа.

На промозглом ветру серого от постоянных дождей Ленинграда и унылой ежедневной конторской писанины особенно сильно хотелось быть крутым резидентом советской разведки где-нибудь в капиталистической стране и блистательно прожигать жизнь не хуже буржуазного Джеймса Бонда, пользуясь уважением начальства и раболепием обслуживающих холуев.

Не особенно помог и институт КГБ СССР имени Андропова, куда убогий сотрудник непрестижного «антисоветского» отдела с трудом поступил учиться «на разведчика». Посредственные умственные способности, болезненная закомплексованность и слабые успехи в учебе заставили расстаться с мечтой о службе в первом главном управлении (внешняя разведка) КГБ СССР. Пришлось забыть о красотках-мулатках и роскошной жизни увешанных орденами маститых советских резидентов в странах далекой и манящей своей экзотикой Латинской Америки, где коммунисты, сидя в цветастых шортах у бассейнов под пальмами с коктейлями в руках вели суровую невидимую непримиримую борьбу с подлыми и жестокими акулами капитализма.

Родина отправила отбракованного «резидента» обратно в ленинградское управление КГБ, правда переведя его из «антисоветского» отдела в первый («разведческий») отдел в качестве утешения. Сотрудниками первых отделов территориальных органов КГБ СССР обычно укомплектовывались абсолютно неликвидные должности в братских странах соцлагеря, не предполагавших серьезной разведдеятельности. На эти убогие по конторским меркам должности никто из настоящих «резидентов» просто не хотел ехать, и кадровым резервом для многочисленных второсортных заграничных точек советских спецслужб были именно провинциальные управления КГБ, для сотрудников которых такая командировка была верхним пределом мечтаний.

Терпеливо дождавшись своей очереди, наш антигерой уже в чине майора получает командировку в ГДР, правда не в Берлин и не в центральную резидентуру, а в провинциальный Дрезден на негласно подведомственную советскому КГБ должность директора местного клуба советско-германской дружбы. Казалось бы, вот она, настоящая заграничная работа «резидента» под легендой директора клуба. Все как в советских кино про шпионов. Сбылась мечта.

Но нет. К страшному разочарованию закомплексованного мечтателя жизнь оказалась гораздо прозаичнее. На этой должности пришлось всего лишь встречать конторских московских шишек, накрывать поляну, много их поить и кормить, потом искать им проституток (стандартное дело начальника любого советского клуба), возить их в баню и по магазинам, потом грузить похмельных гостей в самолет и мило махать вслед платочком. Ну и не забывать регулярно ходить и униженно отмечаться в местном Штази, прямо как настоящий разведчик-нелегал. Как следствие, единственными значимыми достижениями «нелегальной работы» в ГДР этого болезненного майора стали заграничный фотоаппарат, на оптике которого было гордо написано «Карл Цейсс», и сервиз «Мадонна» – обязательный атрибут всех советских людей, побывавших в ГДР.

Слабым утешением службы в Германии стал сосед по лестничной клетке в казенном дрезденском доме – капитан Серега Чемезов, сочувственно вытирающий сопли и слюни несостоявшихся мечт незадачливого майора, которые тот регулярно пускал у Сереги на кухне после пары бокалов популярного ликера «Амаретто». Они были одногодки и оба служили в КГБ, но Серега был более удачлив и всю карьеру работал под прикрытием, причем работал именно в центральном аппарате в престижном первом главном управлении, куда ленинградскую «моль» и близко не подпустили. В Восточной Германии Чемезов формально представлял советскую оборонную фирму «Луч», был куда более крутым и проворачивал куда более секретные дела, чем невзрачный заведующий пыльного и заброшенного клуба, ищущий для начальства выпивку и дешевых проституток по берлинским задворкам. Серегину странную доброту, не по рангу проявленную к «моли», наш антигерой запомнил навсегда и потом возместил, но это уже совсем другая история.

Вот такой вот «разведчик», о невероятной спецслужбистской подготовке которого ходило много легенд на Западе. Миф этот давно развенчан, но до сих пор иногда некоторые зарубежные обозреватели ведутся на волшебное слово «КГБ», приписывая этому плешивому мечтателю несвойственные чудеса аналитического мышления и некие специальные навыки разведывательной работы.

Вернулся он обратно в Ленинград злым и разочарованным, старые комплексы и обиды только усилились. И хоть потом волей судьбы он занимал и занимает разные важные должности, желание быть для публики загадочным «резидентом» осталось с ним на всю жизнь и сыграло с ним плохую шутку. Многоходовочник сам поверил в свои несуществующие спецнавыки бывшего сотрудника КГБ, причем до такой степени, что напрочь потерял чувство реальности. На самом деле не было у него и нет никаких демонических «кгбшных» способностей и опыта, пугавших некоторых западных лидеров, и сейчас мы это убедительно докажем.

Поскольку окружающая его публика и всякие эксперты приписывали ему некие способности профессионального разведчика (которым он никогда не был), то этот невзрачный подполковник из ленинградского управления КГБ уверовал в то, во что хотел поверить – он таки настоящий резидент. Но, как учит классика советского кинематографа, даже самым законспирированным резидентам свойственно делать ошибки, которые их губят.

И бункерный дед, играя в «резидентуру», их наделал. Посредственность, окруженная жуликами и ворами, ввязалась в многоходовочную игру с настоящими специалистами своего дела – США. Проигрыш стал закономерным еще на старте.

Начнем с главного – газ. Самый весомый козырь Москвы, опрометчиво выкинутый на стол в самом начале геополитической игры с целью ошеломить противника. Расчеты туповатых потомственных чекистов, построенные на традиционном нахрапе их предшественников из 30-х годов и срабатывавшие разве что в криминальных схемах 90-х годов, наткнулись на опыт матерых капиталистов, которые не кумачовые лозунги на сельские клубы 70 лет натягивали, а осваивали на своих шкурах и кошельках тонкости мировой торговли энергоносителями. Общим результатом гениальной тактики «резидента» стала потеря Московией газового рынка Европы, а следовательно – основы их экономики. Мы сейчас наблюдаем, как капиталисты США элегантно отжали европейский энергетический рынок руками самих же русских, почти монопольно владевших им приблизительно с 70-х годов прошлого века. Процесс не быстрый и сопровождается качелями, но конец будем именно таким, как указано. Такое вот геополитическое айкидо. На сегодня уже известны выводы американских специалистов – этой зимой Европа выстоит, даже если «резидент» наглухо закрутит кран. Выводы доведены до сведения европейских лидеров, позиции согласованы.

Второй по значимости ошибкой стал китайский вопрос. Без однозначной поддержки Китая, «резиденту» не стоило ввязываться в геополитические игры с США и евроатлантическим сообществом в целом. Понятно, что плешивый император соблазнял Пекин возможностью совместно утереть нос Западу и на двоих поделить евразийскую часть земного шарика. Предложение заманчивое и вполне отвечает видениям Поднебесной, только вот проблемка в том, что Пекин не собирается делить часть планеты с какой-то там убогой недоимперией, униженно выпрашивающей низкокачественные беспилотники у Ирана и просроченные боеприпасы у Северной Кореи. И это только лишь для того, чтоб разбить кучку каких-то «укронационалистов», а что там говорить о масштабном конвенциональном конфликте с Западом. На сегодня коалиция стран, поддерживающих Украину, контролирует ¾ мировой торговли и финансовых рынков. И Поднебесная занимает тут нехилую долю в этой торговле. В отличие от «резидента», которым движут детские комплексы, в Пекине умеют считать на несколько ходов вперед. На вопрос «Вы нас поддержите?», в Китае ответили невнятным мычанием, которое в Москве не поняли и ввязались в драку, где проигрыш фейковой федерации неизбежен. Иногда конспирологически кажется, будто на самом деле Запад и Китай втихаря договорились растоптать этот лепрозорий вместе с его недоделанным фюрером, настолько фантастически выглядит китайская ошибка «резидента». Если рассуждать гипотетически, развивая приведенную конспирологию, то США могли предложить Китаю поделить на двоих весь шарик, что, согласитесь, звучит куда весомее, чем делить только Евразию. При этом США обещают бонус – сохранение объемов взаимной торговли. Вот это вполне основательный деловой капиталистический подход, в отличие от Москвы, единственный бонус от которой – переименовать трубу «Сила Сибири» в «Силу Китая» и то, если Пекин пришлет свою краску для закрашивания прежнего бренда.

Не такой уж геополитически значительной, но довольно интересной выглядит белорусская ошибка «резидента». Понятно, что расчет бывшего подполковника КГБ строился на твердой московитской убежденности, что «Беларусьнаш». Оно-то как бы формально и так, но как бы и не совсем. Этот усатый местечковый диктатор шкловского разлива вертит кормой так, что бразильские профессиональные тверк-танцовщицы в слезах покидают карнавал. До конца ухватить эту жутко скользкую белорусскую жабу за жабры не могут даже прожженные следователи из подвалов Лубянки. Ясно, как день, что хитроватый и трусоватый самоназначенный правитель Беларуси просто смотрит, чем дело закончится и явно намеревается переметнуться на сторону победителя, когда будет наступать развязка. Москву это жутко раздражает, но порадовать «новичком» любителя впустую махать руками вокруг криво нарисованных карт, пока не могут. Боятся, что национально-освободительные процессы в Беларуси без усатого пойдут стремительным домкратом совсем не в нужном Москве направлении. А оно так и будет. Замазав Беларусь украинской кровью, плешивый «резидент» сам же и ускорил окончательное умирание своего любимого Советского Союза. Уже и Армения посматривает на Запад, и Центральная Азия ищет новые ориентиры в Азии и на Востоке, Украина рвет кровью связь с «русским миром», и потихоньку просыпается Беларусь. Так умирает совок, и чем сильнее «резидент» будет душить Беларусь в братских объятиях, тем мощнее будет обратный эффект. И это уже не остановить. Ввязав Беларусь в свои геополитические игры, «резидент» получил самое мощное усиление американского военного присутствия в Восточной Европе со времен окончания холодной войны, расширение НАТО на Скандинавию и более сплоченную и покорную США Европу, напуганную очередными выбрыками пьяного русского ваньки. Пусть и не прямо сейчас, но Беларусь тоже пройдет свой путь разрыва отношений с русским миром, «резидент» и тут постарался.

Ну и самой веселой ошибкой «резидента» стало быкование и распальцовка в отношении держателей денег как самого «резидента» так и денег его братвы. Все украденные на россии деньги эта чекистско-мафиозная свора, как водится, держала по старой советской традиции на «загнивающем» Западе. Надо было сначала активы забрать, а потом ультиматумы выдвигать. О наличии и месте хранения которых прекрасно известно органам финансового мониторинга США. Отжим Западом денег многочисленных фунтов и доверенных лиц «резидента» – вопрос решенный, он их больше никогда не увидит, потому что в такие игры западные финансисты умеют играть с размахом. Самое элегантное в этой схеме, что на помощь и вооружение Украины Запад тратит именно деньги «резидента», что кагбэ добавляет пикантности и некую долю иронии в отношении могущественного специалиста по «кгбшным» многоходовкам.

Остальные ошибки перечислять нет смысла, они и так на поверхности. Всесильный «резидент» КГБ оказался таким же мифом, как и вся эта россия со своей армией – дутое величие одной сплошной потемкинской деревни.

Это конец «резидента». Его, так сказать, финальная серия.

Мы обязательно победим.

Аnti-colorados, defence-line.org

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