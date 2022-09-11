«Гауляйтер» Изюма и его свита сбежали из города

«Гауляйтер» Изюма и его свита сбежали из города6
- 11.09.2022, 13:57
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Коллаборанты сейчас находятся на территории Российской Федерации.
Самопровозглашенный «мэр» Изюма и его свита покинули город до начала взятия его силами ВСУ.
Об этом рассказал боец Национальной гвардии Украины – бывший депутат Изюмского городского совета Никита Каракай во время информационного телемарафона.
«У меня есть такая информация, что самопровозглашенному «мэру» города Изюм Соколову и его свите удалось эвакуироваться еще до начала взятия города нашими войсками», - рассказал он.
По его данным, коллаборанты находятся на территории Российской Федерации. Покидали город русские и коллаборанты быстро, побросали огромное количество техники и боеприпасов.