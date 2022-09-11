Официально: какие населенные пункты ВСУ уже освободили на востоке 1 11.09.2022, 14:00

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Опубликован полный список.

ВСУ продолжают свое успешное контрнаступление, в частности, в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал что освобожденных населенных пунктов насчитывается уже 30, местные органы и военные один за другим публикуют факты подтверждения деоккупации, которая ежедневно набирает оборотов.

О том, какие именно населенные пункты уже официально свободны от российских захватчиков по состоянию на 11 сентября - собрало РБК-Украина.

Харьковская область

Балаклея

8 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что город Балклея Харьковской области освободили от оккупантов. Глава государства опубликовал видео, на котором боец ВСУ подтверждает освобождение города от российских оккупантов.

Купянск

О деоккупации Купянска официально стало известно 10 сентября. Соответствующую информацию обнародовала советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова, об освобождении города написал и депутат Дергачевского городского совета Алексей Степаненко. Впоследствии спецназовцы СБУ зашли в Купянск и показали первые фотографии из города.

Волохов Яр

9 сентября бойцы Нацгвардии сообщили, что освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области и подняли украинский флаг в населенном пункте.

Шевченково

Украинские бойцы подтвердили деоккупацию поселка городского типа Шевченково. В его освобождении принимала участие 112 Бригада территориальной обороны города Киева, которая и подтвердила это на странице в Facebook.

Артемовка

Военные 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили село Василенково, об этом стало известно 10 сентября из традиционного видеообращения главы государства Владимира Зеленского.

Василенково

В то время Зеленский сообщил и об освобождении села Артемовка, которые тоже деоккупировали бойцы 113-й отдельной бригады территориальной обороны.

Чкаловское

Президент Владимир Зеленский сообщил сегодня, что ВСУ освободили и Чкаловск в Харьковской области. 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого установила украинский флаг в населенном пункте.

Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка

Эти населенные пункты мы охватили в одной строке, поскольку их освобождение сегодня официально подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и отметил, что украинские бойцы с начала сентября освободили уже 3000 кв км территорий и находятся уже в 50 километрах от границы с Россией.

Донецкая область

Озерное

Отметим, что кроме успешно освобожденнных десятков населенных пунктов Харьковской области, точно названий всех пока доподлинно не известно, стоит отметить и успех наших бойцов в Донецкой области.

Так, 8 сентября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ВСУ освободили Озерное на Славянском направлении. Президент Владимир Зеленский поблагодарил за это бойцов 63-го батальона 103-й бригады территориальной обороны.

Напомним, что сегодня Дергачевский городской совет обнародовал фото с украинским флагом в Казачьей Лопани, а глава общины Вячеслав Задоренко говорит, что оккупанты уже бегут «на Белгород», между тем международные аналитики предполагают, что Изюм уже освободили, или может быть освободят уже в течение следующих 48 часов.

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