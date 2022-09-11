Под Минском продается необычный дом в стиле шале 1 11.09.2022, 14:28

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Сколько он стоит?

В 23 км от Минска продается дом из кирпича и профилированного соснового бруса. Объект притягивает к себе внимание интерьером, а точнее большим количеством деталей. По словам автора объявления, многие предметы были привезены из разных стран Европы. Все они гармонично сочетаются между собой и при этом напрашиваются на тщательное изучение каждого отдельно — будь то люстра или ковер. В общем, получилось очень уютно, пишет realt.by.

Дом располагается в деревне Самуэлево в Слуцком направлении в 23 км от Минска. Его построили в 2016 году в стиле шале из кирпича и профилированного соснового бруса. Утепляли стены американским швом.

Дом построен в два этажа и занимает 201,9 м². Отапливается коттедж с помощью немецкого электрического котла, камина, немецких батарей и теплого пола в санузлах. Вода поступает из собственной скважины. Электрику разводили по нижней кирпичной части дома. На полу лежит итальянская керамическая плитка и натуральный дубовый паркет.

Крышу владельцы накрыли композитной бельгийской черепицей, стропила и перекрытия утеплены.

Внутри идет отделка деревом. В прочем, в интерьере много деревянной мебели. При этом образ дома выглядит нескучно благодаря яркому текстилю и винтажным деталям — от проводки и выключателей до абажуров, которые долго рассматриваешь на фотографиях.

На первом этаже расположились прихожая с топочной, три жилые комнаты, гостиная с камином, кухня и санузел.

На мансардном этаже есть две кладовые, жилая комната и библиотека. При этом в двух местах между этажами нет потолочных перекрытий. Образуется второй свет.

В доме остается мебель и техника в том числе брендов De Dietrich и Liebherr на кухне.

Участок занимает 17,5 сотки и имеет прямоугольную форму. Владельцы поработали над ландшафтным дизайном: высадили садовые деревья и насаждения, поставили теплицу. На участке есть вечернее освещение. Кроме дома на территории расположена беседка с зоной для барбекю, домик для садового инвентаря и дровница.

Рядом находятся Кайковский биологический заповедник, музей Дудутки и протекает Птичь.

Стоимость дома — 280 тысяч долларов.

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