Летчики РФ планируют побег в Южную Америку из-за наступления украинской армии 7 11.09.2022, 14:20

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Об этом стало известно в ГУР.

На фоне отступления русской армии, в военной среде страны-оккупанта идут разговоры о неизбежности поражения и привлечения к ответственности всех участников агрессии против Украины.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

«Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил России семьи членов экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по территории Украины, обсуждают побег из страны и скрывался от международного правосудия. Так же как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки», - говорится в сообщении.

Военная разведка Украины обнародовала личные данные летчиков 14-й армии ВВС и ПВО (г. Екатеринбург), которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины.

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