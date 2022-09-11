«В избытке овощи и яблоки, есть рассада малины и клубники»
- 11.09.2022, 14:41
Почем продают осенние овощи и фрукты в белорусских регионах.
Корреспондент «Кур’ера» изучил цены на Слуцком рынке. Сейчас здесь в избытке продаются огурцы, перцы, помидоры, яблоки, баклажаны. Есть рассада малины, много сортов клубники. Цены актуальны на 9 сентября 2022 года.
Овощи (цены в рублях за 1 кг)
Картофель — 1,80
Капуста — 0,70
Морковь — 1,40
Лук – 1,50
Перец — 1,50-3,50
Помидор — 1-3 рубля
Огурцы – 1-2 рубля
Свёкла — 1,30
Баклажаны — 2,30
Фрукты (цены в рублях за кг)
Нектарин — 3,50
Персик — 5,50
Виноград — 6,50
Дыня — 3,50
Апельсин — 5,50
Лимон — 6,50
Мандарин — 7,50
Яблоки — 1-2 рубля
Слива — 6 рублей за ведро объёмом 6 литров
Груши — 3,50
Чернослив — 4,50
Рассада
Малина (куст с ягодами) – 10 рублей
Клубника (разные сорта) — 0,70 рубля за 1 куст
Земляника — 0,50 рубля за 1 куст
Ягода
Алыча – 5 рублей за ведро объёмом 5 литров
Арбуз — 1,50 рубля за 1 килограмм
Разное
Фасоль — 2 рубля за 1 стакан 200 граммов
Банки 0,5 литров — 0,85 рубля за 1 штуку
Пучки для засолки (укроп, хрен) — 1 рубль за 1 штуку
Чеснок — 1 рубль головка, 12 рублей за 1 килограмм
Перец острый — 0,50 рубля за 1 штуку