«В избытке овощи и яблоки, есть рассада малины и клубники» 11.09.2022, 14:41

Почем продают осенние овощи и фрукты в белорусских регионах.

Корреспондент «Кур’ера» изучил цены на Слуцком рынке. Сейчас здесь в избытке продаются огурцы, перцы, помидоры, яблоки, баклажаны. Есть рассада малины, много сортов клубники. Цены актуальны на 9 сентября 2022 года.

Овощи (цены в рублях за 1 кг)

Картофель — 1,80

Капуста — 0,70

Морковь — 1,40

Лук – 1,50

Перец — 1,50-3,50

Помидор — 1-3 рубля

Огурцы – 1-2 рубля

Свёкла — 1,30

Баклажаны — 2,30

Фрукты (цены в рублях за кг)

Нектарин — 3,50

Персик — 5,50

Виноград — 6,50

Дыня — 3,50

Апельсин — 5,50

Лимон — 6,50

Мандарин — 7,50

Яблоки — 1-2 рубля

Слива — 6 рублей за ведро объёмом 6 литров

Груши — 3,50

Чернослив — 4,50

Рассада

Малина (куст с ягодами) – 10 рублей

Клубника (разные сорта) — 0,70 рубля за 1 куст

Земляника — 0,50 рубля за 1 куст

Ягода

Алыча – 5 рублей за ведро объёмом 5 литров

Арбуз — 1,50 рубля за 1 килограмм

Разное

Фасоль — 2 рубля за 1 стакан 200 граммов

Банки 0,5 литров — 0,85 рубля за 1 штуку

Пучки для засолки (укроп, хрен) — 1 рубль за 1 штуку

Чеснок — 1 рубль головка, 12 рублей за 1 килограмм

Перец острый — 0,50 рубля за 1 штуку

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