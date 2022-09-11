В Беларуси выдано уже 160 тысяч «Карт поляка» 10 11.09.2022, 15:02

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Более 54 тысяч белорусов имеют действующий вид на жительство в Польше.

160 тысяч «Карт поляка» выдано в Беларуси за 14 лет — с 2008 года, когда начала работать эта программа. Цифру публикует проект «Белорусы в Польше» со ссылкой на польское Министерство внутренних дел.

6 сентября узурпатор Лукашенко очередной раз обрушился с угрозами на тех, кто оформил «Карту поляка». Граждан Беларуси могут обязать информировать о получении подобных документов или иного гражданства. Сейчас сообщать о нем не обязательно, но власти Беларуси не признают за обладателями синих паспортов никакого гражданства, кроме белорусского.

Также более 54,8 тысяч белорусов имеют действующий вид на жительство в Польше:

- 29 311 постоянный вид на жительство,

- 22 656 временный вид на жительство,

- 3 140 международная защита.

За 2022 год уже принято почти 38,7 тыс. заявлений на вид на жительство от граждан Беларуси.

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