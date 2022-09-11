«Великое отступление»: яркие мемы на бегство россиян от ВСУ в Харьковской области 5 11.09.2022, 15:06

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Украинцы с юмором отреагировали на заявление Минобороны РФ.

Жители Украины с юмором отреагировали на заявление Минобороны России о том, что российские оккупанты были вынуждены отступить с передовой на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины.

«Апостроф» в материале собрал мемы и фотожабы, которые посвящены нелепой пропаганде и провалу ВС РФ на фронте.

В субботу вечером, 10 сентября, Минобороны России опубликовало пресс-релиз, в котором говорилось, что балаклейско-изюмская группировка оккупантов осуществила «свертывание» и «отступление» из-за быстрого продвижения ВСУ на Харьковском направлении.

Ведомство страны-агрессора сообщило, что подразделения ВС РФ отошли на территорию ОРДЛО, а в ходе ожесточенных боев якобы были ликвидированы свыше 2 тысяч украинских бойцов.

Пользователи соцсетей с юмором восприняли информацию Министерства обороны России и высмеяли различными фотожабами очередной провал оккупационной армии на фронте.

Операцию по «свертыванию» войск ВС РФ украинцы охарактеризировали как «великое отступление».

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