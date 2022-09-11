Оккупанты бегут: на выезд из Станицы Луганской образовалась очередь в 12 км 3 11.09.2022, 15:23

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Захватчики и их пособники убегают в сторону Луганска и России.

На пункте пропуска в Станице Луганской наблюдается очередь протяженностью 12 километров. Оккупанты бегут в сторону Луганска и России.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии РБК-Украина.

«Мы фиксируем очень много техники подбитой на трассах находится, скорее всего оттягивают где-то из Изюмского направления. Партизанское движение больше стало активным, потому что и в Кременной, и в Старобельском районе поднимали над админзданиями или на электробашнях украинские флаги и, кстати, их не снимали, или оккупанты уехали, или коллаборанты боятся, - рассказал он. - Более того, мы же фиксируем, что они убегают в сторону Луганска и в сторону Российской Федерации».

По словам Гайдая, сейчас план - окончательно отбить Изюм и Лиман, а затем взяться за деоккупацию Луганской области с той стороны как раз на Сватово, Кременную, Рубежное.

«И уже достаточно мощно будем, я уверен, освобождать Луганскую область, потому что негде там закрепиться, таких мест нет. Те наши города они полностью разрушили, когда шли в наступление. Поэтому я не вижу, где они там будут закрепляться, за что цепляться?» - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные вышли на окраины Лисичанска.

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