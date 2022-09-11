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В понедельник в Беларуси будет до +17 градусов

  • 11.09.2022, 15:53
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В понедельник в Беларуси будет до +17 градусов

Пройдут дожди.

Облачно, местами дожди и слабый туман в утренние и вечерние часы ожидается в Беларуси 12 сентября.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер будет восточным, умеренным. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, днем — от 9 до 15 градусов. По востоку страны прогнозируется 17 градусов тепла.

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