В понедельник в Беларуси будет до +17 градусов 11.09.2022, 15:53

1,150

Пройдут дожди.

Облачно, местами дожди и слабый туман в утренние и вечерние часы ожидается в Беларуси 12 сентября.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер будет восточным, умеренным. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, днем — от 9 до 15 градусов. По востоку страны прогнозируется 17 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».