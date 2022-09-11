Болгария и Азербайджан договорились об энергетическом обмене
- 11.09.2022, 16:13
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Электричество на газ.
Болгария и Азербайджан достигли договоренности об обмене электроэнергии на газ: София намерено экспортировать электричество и получать энергоноситель.
Об этом заявил министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов, сообщает БНТ.
«Они (Азербайджан – ред.) производят электроэнергию только из газа, а мы крупный производитель электроэнергии, экспортируем ее, у нас перепроизводство. Есть такая возможность, она подтверждена в принципе — если мы сможем обеспечить их электроэнергией, то они, вместо того чтобы производить электроэнергию из газа, могут дать его нам», — подчеркнул Стоянов.
По его словам, в ходе переговоров в Баку стороны также обсудили запуск интерконнектора Греция-Болгария и расширение Южного газового коридора. Министр также заявил, что Болгария намерена нарастить поставки газа из Азербайджана до 2 млрд кубометров в год.