В Минском районе обнаружили два трупа 4 11.09.2022, 16:18

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Тела были найдены с огнестрельными ранениями.

Вечером 10 сентября поступило сообщение о возгорании жилого дома в агрогородке Ждановичи Минского района. В результате были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями, информирует Следственный комитет Беларуси.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила тела женщины (о ее возрасте не сказано) и 50-летнего мужчины.

По предварительной информации, накануне погибшие распивали спиртное в гостях. Между ними произошел конфликт. Мужчина застрелил женщину, поджег дом, а затем покончил с собой.

Сообщается, что в доме обнаружены оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

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