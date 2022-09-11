закрыть
11 сентября 2022, воскресенье, 16:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минском районе обнаружили два трупа

4
  • 11.09.2022, 16:18
  • 6,592
В Минском районе обнаружили два трупа

Тела были найдены с огнестрельными ранениями.

Вечером 10 сентября поступило сообщение о возгорании жилого дома в агрогородке Ждановичи Минского района. В результате были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями, информирует Следственный комитет Беларуси.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила тела женщины (о ее возрасте не сказано) и 50-летнего мужчины.

По предварительной информации, накануне погибшие распивали спиртное в гостях. Между ними произошел конфликт. Мужчина застрелил женщину, поджег дом, а затем покончил с собой.

Сообщается, что в доме обнаружены оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин