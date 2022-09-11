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Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта в Харьковской области

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  • 11.09.2022, 16:26
  • 4,648
Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта в Харьковской области
Фото: Getty Images

Признали побег.

Россияне показали карту с новой линией фронта в Харьковской области. Они планируют продолжать оккупацию только восточной части региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг оборонного ведомства страны-агрессора.

Теперь линия фронта, по планам оккупантов, должна проходить вдоль Оскола и обмелевшего Оскольского водохранилища вплоть до украинско-российской границы.

При этом на карте можно заметить, что россияне вывели войска из северной части Харьковской области, включая Волчанск, который ранее находился под контролем РФ и недавно был признан якобы «центром» региона.

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