Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта в Харьковской области

Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта в Харьковской области2
- 11.09.2022, 16:26
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Признали побег.
Россияне показали карту с новой линией фронта в Харьковской области. Они планируют продолжать оккупацию только восточной части региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг оборонного ведомства страны-агрессора.
Теперь линия фронта, по планам оккупантов, должна проходить вдоль Оскола и обмелевшего Оскольского водохранилища вплоть до украинско-российской границы.
При этом на карте можно заметить, что россияне вывели войска из северной части Харьковской области, включая Волчанск, который ранее находился под контролем РФ и недавно был признан якобы «центром» региона.