Последний уходящий, погасите свет Артем Черников

11.09.2022, 16:41

Рынок труда Беларуси теряет кадры одних из самых необходимых специальностей.

Дефицит кадров в Беларуси стараются не замечать только лукашисты, в то время как рабочие практически всех сфер труда замечают либо повышенную нагрузку из-за отсутствия работников, либо увольнение коллег. На первый взгляд, санкции против режима Лукашенко и последующее сокращение производства делают ситуацию логичной. Но в данном случае рынок труда Беларуси теряет кадры одних из самых необходимых специальностей. Сейчас официальное число предложений нанимателей в республиканской базе вакансий преодолело отметку в 97,3 тысяч. Белорусы просто отказываются работать за подачки.

Уже несколько месяцев подряд люди предпочитают покидать свои рабочие места и искать себя либо в профессиях более широкого профиля, либо уезжают за границу. Отсюда, кстати, и паника у лукашистов, которая проявилась несколькими днями ранее, когда диктатор начал угрожать заняться людьми, которые могут уехать за границу или уже уехали. Он прекрасно понимает, что страшнейший удар по экономике происходит с тыла. Пока лукашисты пытаются обойти санкции, белорусы нанесли удар в спину простыми заявлениями об уходе.

Самое большое количество вакансий в базе представлены медработниками и водителями разных категорий. Но ценные кадры покидают и некогда градообразующие предприятия. К примеру, уже три месяца предприятие ОАО «Гродно Азот» не может найти десятки инженеров, программистов и экономистов. Интересно, что в вакансиях указывается усредненный оклад размером 1071 руб. до вычета подоходного налога, на руки же человек получит около 835 рублей. В общей сложности на официальном сайте гродненского предприятия в разделе «Вакансии» ищут 21 инженера и 102 человека на такие специальности, как аппаратчики, слесари и электромонтеры. Дополнительно размещены объявления филиала ОАО «Гродно Азот» «Завод Химволокно». Туда требуются еще 27 человек. Самое старое объявление датируется 21 января 2022 года.

На Минском тракторном заводе (МТЗ) наблюдается нехватка инженеров и маркетологов. Одна из самых интересных вакансий — ведущий специалист по маркетингу в управлении продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья. Но интересной эту вакансию делает условие, что кандидат на эту должность должен владеть китайским языком. Это наглядно показывает действие санкций и ориентацию проектного рынка дальнейших поставок продукции.

Рынок вакансий показывают нехватку именно высококвалифицированного инженерно-технического персонала. Но этот дефицит профессиональных кадров можно наблюдать не только на сайтах с вакансиями, но и непосредственно оценив последние поломки и остановки предприятий. К примеру, на ОАО «Гродно Азот» на прошлой неделе сломали компрессор, смяли колонну голландского производства, которую вряд ли удастся восстановить и едва ли не остановили весь завод из-за поломки на стадии разделения воздуха, которая повторилась и на этой неделе. Естественно, лукашисты как всегда найдут виновных, уволят еще с десяток единиц ценнейшего ресурса в лице персонала предприятия. Но этим жестом начальство предприятия в очередной раз наступит на свои же грабли. Уволив после забастовок и понизив до самых низких должностей опытных сотрудников, они лишили себя не только профессиональных специалистов, но также и грамотных учителей, которые могли обучить практическим навыкам вновь пришедших работников из вузов и спецколледжей.

Начальники предприятий никак не могут понять, что главная проблема и их и всех белорусов живет в Дроздах и сидит во дворцах. Все эти проблемы можно решить устранением Лукашенко и проведением честных выборов. После избавления от диктатуры в Беларуси одновременно решится проблема с кадрами и со сбытом продукции. Со временем это сделает предприятия вновь прибыльными, а количество поломок сведется к минимуму и практически исключит человеческий фактор. Это произойдет только тогда, когда профессионалы будут занимать важные должности как в цехах, так и в управлении.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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