Путин отменил совещание с генералами после крупнейшего поражения армии РФ с начала войны 23 11.09.2022, 16:45

26,972

Отступление российской армии из Изюма и Купянска — это полный крах.

Дважды менявший командование с начала войны в Украине Владимир Путин больше не хочет видеть своих генералов.

Президент РФ отложил совещания в Сочи с руководством Минобороны после того, как армия в Харьковской области понесла крупнейшее поражение с начала войны.

За неделю Вооруженным силам Украины удалось отвоевать 3 тысячи квадратных км, сообщил в воскресенье главком ВСУ Валерий Залужный. После прорыва фронта российская армия в считанные дни оставила территорию, которую с тысячами жертв захватывала около трех месяцев.

Вслед за Балаклеей были оставлены Купянск и Изюм, где находились оккупационная администрация Харьковской области и штаб группировки, наступавшей на Донбасс с Севера. Минобороны России в субботу назвало происходящее «отвлекающими мероприятиями» и плановым отводов войск.

Но это едва ли устраивает президента Владимира Путина. Он отложил совещания с руководством оборонного ведомства и представителями ОПК — эти встречи «сдвигаются вправо» в графике главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«По мере развития специальной военной операции приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать», — уточнил он, добавив, что совещания необходимы. Новый срок Песков не назвал (цитаты по РИА Новости).

Animated GIF showing progress of the Ukrainian counteroffensive in Kharkiv Oblast over the past 5 days for @TheStudyofWar.



With the reported capture of Velykyi Burluk Ukrainian forces in Kharkiv are now 25 kilometers from the international border. https://t.co/z1pFd1B9fK pic.twitter.com/IUqwUjunca — George Barros (@georgewbarros) September 10, 2022

Отступление российской армии из Изюма и Купянска — это «полный крах», говорит Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии.

«Для сражения за Донбасс там, вероятно, было размещено больше войск, чем где-либо еще, и теперь они, похоже, ничего не могут там удержать», — поясняет О’Брайен.

Из-за фиаско армии референдумы об аннексии оккупированных территорий Украины снова отложены на неопределенный срок, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

Изначально намеченные на май, затем перенесенные на сентябрь, потом отложенные на ноябрь, референдумы поставлены «на стоп», рассказал один из собеседников издания.

По словам другого, политтехнологам, направленным в Харьковскую и Запорожскую области для подготовки голосования, поступил «приказ ехать домой», говорит источник «Медузы». В Херсонской области российские политтехнологи, готовившие референдум, пока остаются.

После успешного контрудара у украинцев теперь появятся «собственные проблемы с логистикой: им нужно будет снабжать все части, разбросанные теперь по всей территории», занятой в ходе наступления в Харьковской области, говорит О’Брайен. «Но у русских будут проблемы с тем, чтобы стабилизировать линию фронта, — продолжает он. — Так что какое-то время ситуация будет хаотичной, пока не начнет вырисовываться новая линия фронта».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».