В Беларуси по-прежнему нищают пенсионеры 2 11.09.2022, 17:43

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Какая ситуация с выплатой пенсий и сколько денег с начала года «влили» в ФСЗН.

В бюджет Фонда социальной защиты населения в январе-августе «влили» 842,7 млн рублей субвенций. Эти средства взяли из республиканского бюджета. Напомним, в этом году трудовые пенсии повышали два раза, но из-за рекордной инфляции в реальности этот рост не заметили — реальные пенсии падают восьмой месяц подряд, пишет «Зеркало».

«Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме», — сообщает ФСЗН.

Расходы фонда ФСЗН за январь-август составили 13 млрд 415,8 млн рублей. Средства потратили на выплату пенсий, пособий, профессиональных пенсий, профессиональных пенсий; финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения; финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления; других выплат на соцстрахование.

Доходы бюджета фонда в январе-августе были на уровне 14 млрд 227,7 млн рублей Из них субвенции из республиканского бюджета — на уровне 842,7 млн рублей.

Основную часть субвенций — 709,9 млн рублей — направили на выплату пособий семьям с детьми, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, соцпенсий, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей; пенсий проходившим альтернативную службу и членам их семей, отдельных видов доплат.

Для сравнения: на 2021 год в целом на все субвенции из республиканского бюджета в бюджет ФСЗН была запланирована сумма в 1 млрд 630 млн. На 2020 год намеревались «влить» субвенции почти 1 млрд 963 млн руб. (на 2019 год — почти 1 млрд 290 млн руб.).

Ранее в 2018 году власти выступали с критикой исполнения бюджета ФСЗН. Тогда говорилось о том, что за 6 лет дефицит фонда вырос в 9 раз.

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