В Беларуси увеличилось число умерших на работе человек 2 11.09.2022, 18:40

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Лукашисты винят в этом работников.

В Беларуси растет число погибших на производстве работников. За восемь месяцев этого года — 101 человек. Это следует из данных департамента госинспекции труда при Минтруда. За аналогичный период прошлого года погибших на рабочем месте было на 15 человек меньше.

«В январе-августе этого года в организациях республики в результате несчастных случаев на производстве пострадало 1089 работников, из которых 101 погиб. Из общего количества случаев 10% приходится на случаи травмирования в результате дорожно-транспортных происшествий, а в случаях гибели — 25%», — сообщает департамент госинспекции труда при Минтруда.

За аналогичный период прошлого года зафиксировали 1251 несчастный случай на производстве, в том числе 86 погибших работников.

Ранее в Минтруда заявляли, что почти половина случаев гибели на производстве обусловлена нарушениями требований охраны труда самими потерпевшими.

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