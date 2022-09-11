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Путинист Киркоров приехал в Минск

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  • 11.09.2022, 18:53
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Путинист Киркоров приехал в Минск

Поддерживающий вторжение РФ в Украину певец пообещал «дать жару».

Путинист Филипп Киркоров 10 сентября 2022 года неожиданно приехал в Минск и обещал «дать жару». Об этом артист сообщил в своих социальных сетях. Там он Киркоров выложил фото после прилета в Минск и пообещал выступить.

На одном из снимков на фоне Национального аэропорта «Минск» Киркоров изобразил, вероятно, заходивший на посадку самолет, который и доставил артиста на белорусскую землю. На втором Кирковов снялся на фоне лукашенковского герба.

Снимки в луке от Louis Vuitton артист сопроводил подписью: «Я на месте. Минск, встречай! Сегодня вечером дадим жару».

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