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Свежая карта войны в Украине

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  • 11.09.2022, 19:01
  • 9,538
Свежая карта войны в Украине
Фото: Getty Images

Где продвинулись украинские военные.

Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской области от россиян. Два поселка городского типа были деоккупированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают успешное продвижение в северо-восточной части Харьковской области. Украинский флаг был поднят в поселке Великий Бурлук, который находится нескольких десятках километров от границы с РФ.

Также, по данным карты, освобожден от оккупантов был поселок Двуречная, который находится на севере от города Купянск.

Стоит заметить, что уже несколько дней подряд украинские военные сообщают о значительном продвижении на Харьковском направлении. ВСУ наступали возле Балаклеи, освободили часть Купянска и несколько десятков других населенных пунктов, подойдя к Изюму.

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