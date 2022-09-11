Житель Мозыря резал колеса у авто за обиду 25-летней давности 5 11.09.2022, 19:10

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Мужчина порезал колеса у девяти авто.

Утром 7 сентября в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД обратился местный житель с заявлением о повреждении четырех колес на его машине.

Он рассказал, что вблизи дома №130 на неохраняемой стоянке неизвестный порезал все колеса его автомобиля.

В ходе оперативных работ были установлены и другие пострадавшие. Колеса были порезаны еще у 8 автомобилей, а также пострадал один прицеп.

В течение нескольких часов хулиган был найден. Им оказался, неработающий и ведущий асоциальный образ жизни 58-летний житель райцентра. Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что колеса резал ножом из-за якобы мести. Как оказалось, в далеком 1995-году кто-то порезал шины на его автомобиле. И через много лет он решил отомстить весьма неудачным способом.

На мужчину заведено уголовное дело.

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