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Резников: Переговоры с РФ возможны только после деоккупации территорий Украины по состоянию на 1 декабря 1991 года

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  • 11.09.2022, 19:15
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Резников: Переговоры с РФ возможны только после деоккупации территорий Украины по состоянию на 1 декабря 1991 года

Вариантов «на 24 февраля» уже не существует.

Украина готова вести переговоры с РФ только после освобождения своих оккупированных территорий в границах по состоянию на 1 декабря 1991 года. Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе 17-й встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает zn.ua.

По словам министра, Украина научилась не доверять обещаниям мира со стороны России.

«Мы научились многому, и в том числе научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры», — отметил Резников.

Министр подчеркнул, что это новая переговорная позиция Украины. Предложений, подобных тем, что Киев делал россиянам раньше, уже не будет.

«Я открою тайну... мы говорили россиянам: для того чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 февраля. Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно не есть возможным», — сказал Резников.

Глава оборонного ведомства отметил, что Украина потребует полной деоккупации свои территории по состоянию на 1 декабря 1991 года, а это означает освобождение Крыма и Донбасса.

«Вариантов «на 24 февраля» уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out», — добавил министр.

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