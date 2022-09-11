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Белорусские воины штурмом взяли высоту «Макдональдс» на Херсонщине

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  • 11.09.2022, 19:24
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Белорусские воины штурмом взяли высоту «Макдональдс» на Херсонщине

Ранее ее пытались взять пять раз.

В телеграм-канале белорусского батальона «Террор» появилось видео взятия высоты «Макдональдс».

«Белорусы устали ждать открытия МакДональдса в Киеве и штурмом взяли «МакДональдс» на Херсонщине. Это стратегически важная для развития наступления высота, которую до нас пытались захватить пять раз, круче любого Биг Мака.

Да и артподготовка с гаубицей М777, честно говоря, сегодня звучит лучше музыкального трека. Спасибо тебе, морпех С., за безлимит для нас на такую музыку!», — написала пресс-служба батальона в сопроводительном слове к видео.

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