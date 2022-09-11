Шмыгаль: Украина планирует максимум за два года стать членом ЕС 2 11.09.2022, 19:36

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Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.

Украина имеет амбициозные планы до конца этого года выполнить все семь условий, выдвинутых Европейской комиссией при предоставлении статуса кандидата, и перейти к переговорному процессу относительно членства в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время проходившей 9–10 сентября встречи Ялтинской европейской стратегии, сообщает Правительственный портал.

«Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал пять, семь, восемь лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель – быть полноценной частью Европейского Союза», – сказал глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.

«Основное заключение после двухсот дней этой кровавой войны – Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европе. Россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, со своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать», – отметил он.

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