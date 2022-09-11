ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма 3 11.09.2022, 20:28

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Видеофакт.

Бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и уже подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Об этом сообщает украинский военный Анатолий Штефан в Twitter.

Он обнародовал видео, на котором можно заметить сгоревшее здание горсовета Изюма. На его крыше стоят бойцы ВСУ с украинскими флагами.

Стоит заметить, что на протяжении нескольких дней в Telegram-каналах РФ появлялась информация о выводе российских войск из Изюма, но официальные источники пока не подтвердили деоккупацию города.

Также добровольческий батальеон «Карпатська Січ» опубликовал несколько фото с Изюма, на которых можно заметить разрушенные многоэтажки, храм и мост.

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