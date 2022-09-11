ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма

ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма3
- 11.09.2022, 20:28
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Видеофакт.
Бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и уже подняли над зданием горсовета украинские флаги.
Об этом сообщает украинский военный Анатолий Штефан в Twitter.
Он обнародовал видео, на котором можно заметить сгоревшее здание горсовета Изюма. На его крыше стоят бойцы ВСУ с украинскими флагами.
Стоит заметить, что на протяжении нескольких дней в Telegram-каналах РФ появлялась информация о выводе российских войск из Изюма, но официальные источники пока не подтвердили деоккупацию города.
ІЗЮМ🇺🇦🇺🇦🇺🇦— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 11, 2022
Слава Україні та її воїнам 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/sA5qCkIwv4
Ізюм - ми звільняємо своє 🇺🇦— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 11, 2022
І головне, вірте в ЗСУ 💙💛
Офіцер ДШВ @Kochevenko https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/XGfoJOkhzN
Также добровольческий батальеон «Карпатська Січ» опубликовал несколько фото с Изюма, на которых можно заметить разрушенные многоэтажки, храм и мост.