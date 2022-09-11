В Минске напомнили, при каких условиях в домах включат отопление 1 11.09.2022, 20:36

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В прошлом году отопление включили 22 сентября.

В администрации Московского района Минска рассказали о том, когда в жилых домах включат отопление. Информацию передает агентство «Минск-Новости».

Как напомнил заместитель главы администрации Владимир Танкевич, в соответствии с нормативами отопление в жилфонде включают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд не превышает +8 градусов. Например, в 2021 году это случилось 22 сентября.

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