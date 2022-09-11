Антигуа и Барбуда намерены стать республикой 4 11.09.2022, 20:47

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Главой государства там до сих пор считается монарх Британии.

Страна Антигуа и Барбуда, которая расположена на островах в Карибском море и где до сих пор главой государства считается монарх Великобритании, после смерти королевы Елизаветы II планирует в течение трех лет провести референдум по приобретению статуса республики и выходу из-под формальной власти Великобритании, заявил премьер-министр карибской страны Гастон Браун после церемонии коронации Чарльза ІІІ, передает Reuters.

Островное государство, где сейчас проживает менее 100 тысяч человек, провозгласило свою независимость от Британии в 1981 году и является одним из 14 членов Содружества, в которых британский монарх считается главой государства.

Браун сказал, что обретение статуса республики является «последним шагом к обретению полноценной независимости, чтобы убедиться, что мы действительно являемся суверенной нацией», но подчеркнул, что референдум «не является враждебным актом» и не будет предусматривать выход из Содружества.

Заявление Брауна прозвучало на фоне растущего республиканского веяния в Карибском регионе, когда Барбадос проголосовал за ликвидацию монархии Великобритании в прошлом году, а правящая партия на Ямайке дала сигнал, что может сделать то же самое.

Тем не менее, Браун, намеревающийся переизбраться в следующем году, сказал, что большинство населения его страны еще даже не думали об изменении политического строя.

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