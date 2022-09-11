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CNN: Контрнаступление ВСУ в Харьковской области стало самым масштабным с 24 февраля

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  • 11.09.2022, 20:56
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CNN: Контрнаступление ВСУ в Харьковской области стало самым масштабным с 24 февраля

Взятие Изюма открывает украинской армии новые возможности на Донбассе.

Освобождение Вооруженными силами Украины Изюма в Харьковской области свидетельствует о результативности контрнаступления Киева, пишет CNN.

«Вхождение украинских войск в Изюм – не просто крупная победа, а признак того, что война в Украине может перейти в новую фазу», — говориться в материале.

На этой фазе российские захватчики будут вынуждены обороняться и пытаться удержать территории, захваченные с начала вторжения.

«Украинская армия провела самое масштабное наземное наступление с начала полномасштабного вторжения России. В ходе наступления наносились непрерывные удары по командным пунктам, складам боеприпасов и топлива далеко за линией фронта», — говорится в материале.

Высокопоставленный американский чиновник рассказал журналистам, что украинские военные «добились определенного успеха» в атаках на линии снабжения РФ, направленных на изоляцию группировки российских войск к западу от Днепра.

«Похоже, Украина открыла новый фронт против обороны российских войск на границе Донецкой и Луганской областей», — отмечается в материале.

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, новой целью украинских военных станет захваченный россиянами Лисичанск.

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