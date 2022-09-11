Сторонники независимости Каталонии вышли на марш в Барселоне 1 11.09.2022, 21:02

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В марше приняли участие около 700 тысяч человек.

Более 100 тысяч сторонников независимости Каталонии в воскресенье вышли на улицы Барселоны.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Ровно десять лет назад прошла наибольшая акция в поддержку независимости, на которую вышли 1,5 миллиона человек. С тех 11 сентября сторонники независимости проводят митинг в этот день, хотя в последние пять лет их количество уменьшается.

Акцию организовала Национальная ассамблея Каталонии (ANC). Участники прошли по центральным улицам и намерены завершить ее у здания парламента.

По данным организаторов, на акцию вышли около 700 тысяч человек, власти города и правоохранители заявили о 150 тысячах участников. Никаких инцидентов во время марша не зафиксировано.

ANC решительно выступает против переговоров, которые каталонское правительство ведет с центральным правительством Испании в Мадриде. Организация заявляет, что потеряла веру в политические партии и готова двигаться без них к новой попытке разрыва с Испанией.

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