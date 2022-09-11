В Лошицком парке в водоеме вода взбилась в густую пену 1 11.09.2022, 21:20

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Видеофакт.

Минчане прислали в редакцию «Онлайнера» необычные фото и видео из Лошицкого парка. В местном водоеме вода взбилась в густую пену — будь на улице чуть потеплее, можно было бы устроить пенную вечеринку.

«Перед самой дамбой вода была обычная, только довольно мутная, а вот за дамбой из-за большого потока воды взбилась непонятная пена», — пишут читатели.

Откуда взялась пена и безопасно ли это для экологии города, мы не знаем, но обязательно спросим у экспертов позже.

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