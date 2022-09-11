Николаю Автуховичу не передают продукты из тюремного магазина 11.09.2022, 21:39

Политзаключенный находится за решеткой уже более 21 месяца.

Николая Автуховича, которого обвиняют по 12 статьям Уголовного кодекса, держат за решеткой уже более 21 месяца. Письма от политзаключенного доходят только его матери. В недавней весточке он рассказал о проблемах с отоваркой и посылками, пишет «Новы Час».

Об этом в Facebook рассказали его друзья: «А в гродненской тюрьме недавно ввели очередные новые правила к передачам и посылкам. Сейчас отказываются передавать продукты, которые есть в продаже на отоварке. «Боржоми» и соки из посылки отправили на склад, так как в тюремном магазине можно купить воду «Фрост» и сок «Сочный». Оливковое масло в передаче не приняли, так как в их магазине (иногда) продается подсолнечное масло, и даже то, что его не было в продаже, не повлияло. Из фруктов принимают теперь только апельсины, мандарины, лимоны, яблоки и груши. Авокадо, бананы и киви, которые раньше брали без вопросов, сейчас принимать отказываются. Вот еще Николай написал, что приобрести что-то на отоварке тоже становится проблемой, так как к нему просто не приходят из магазина».

Сообщается, что в целом Николай держится необычайно достойно и крепко. Говорят, выглядит уже хорошо, насколько это возможно, возобновился после голодовки, только сахар в крови высокий.

«С учетом нововведений в посылках можно отправлять сало, вяленое мясо и колбасы, мясные чипсы, выдержанный сыр, который не испортится без холодильника, орехи, сухофрукты (сушеные яблоки, курагу), яблоки, груши, лимоны, апельсины, мандарины, огурцы, редиску, лук, чеснок, печенье, шоколад, зефир. Также кстати будут конверты 1 класса, ручки», — рассказывают друзья Николая.

С 11 июля по 1 августа Автухович держал голодовку, протестуя против того, что ему передают письма только от матери и не доставляют газет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».