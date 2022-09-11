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Макрон снова позвонил Путину

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  • 11.09.2022, 21:46
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Макрон снова позвонил Путину

Президент Франции предложил ему прекратить войну после разгрома под Харьковом.

После фиаско в Харьковской области, где российская армия за несколько дней сдала под контроль вооруженных сил Украины более 3 тысяч километров территории и десятки населенных пунктов, президенту РФ Владимиру Путину позвонил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, Макрон предложил Путину как можно скорее прекратить боевые действия и возобновить переговоры с Киевом, которых не было с начала лета.

Макрон «осудил» продолжающиеся военные операции России и призвал к «восстановлению территориальной целостности и суверенитета» Украины, говорится в заявлении его пресс-службы.

Также Макрон потребовал вывести российские войска с территории Запорожской АЭС и обеспечить безопасность станции. Он подчеркнул «риски», которые представляет российская оккупация АЭС.

Путин и Макрон «обоюдно выразили готовность» к неполитизированному диалогу о ситуации на ЗАЭС с участием МАГАТЭ.

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