РФ подло ответила на разгром под Харьковом 11 11.09.2022, 22:20

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Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из крупнейших в Украине ТЭЦ.

Российские военные поздно вечером 11 сентября нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности, по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый «ответ» за бегство собственной армии с поля боя», - подчеркнул Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ракетные удары по критической инфраструктуре. По его словам, временно без электроэнергии остались Харьковская и Донецкая области, частично обесточены Запорожская, Днепропетровская и Сумская области.

«Террористы РФ остаются террористами и атакуют критическую инфраструктуру. Никаких военных объектов, цель — лишить людей света и тепла», — подчеркнул Зеленский.

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